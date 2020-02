Ambiente: Fs italiane, con Trenitalia viaggi più green, eliminate 300 tonnellate di plastica in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trecento tonnellate di plastica in meno in un anno. E' il piano green di Trenitalia (gruppo Fs italiane) che, si legge in una nota, "prevede una riduzione della plastica monouso nei servizi di ristorazione a bordo delle Frecce, nei Freccialounge e Frecciaclub delle stazioni italiane. In un anno saranno eliminate 15,2 milioni di bottiglie, 12 milioni di bicchieri e 3,8 milioni di palettine per il caffè, tutti prodotti in plastica. Le bottiglie sono sostituite da bottiglie in vetro o da lattine, facilmente riciclabili. Sono di carta, invece, i bicchieri e in legno le palette per il caffè. Trenitalia ha scelto sul mercato tutti prodotti confezionati con materiale diverso dalla plastica. I pochi prodotti ancora confezionati in plastica saranno sostituiti quando il mercato offrirà alternative ecocompatibili". Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, sottolinea che "ridurre la plastica a bordo delle Frecce rafforza il nostro impegno verso i temi della sostenibilità. Un'azione concreta che si inserisce in percorso virtuoso che Fs italiane ha intrapreso da tempo: in dieci anni sono stati oltre 55 i miliardi di euro investiti per migliorare infrastrutture e servizi, con circa 20 milioni di tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera". (segue) (Com)