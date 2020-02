Giustizia: Poniz, no a correlazione tra tempi dei processi e sanzioni disciplinari a magistrati

- L'Associazione nazionale magistrati, per bocca del suo presidente Luca Poniz, ha annunciato di essere contraria “alla correlazione tra la previsione di tempi rigidi e prederminati delle fasi processuali e del processo e sanzioni disciplinari per i magistrati, tipizzate con la formula 'dolo o negligenza' ”. Poniz, durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano, ha spiegato la contrarietà, e di essere pronti a una ferma protesta, “ non certo per rifiuto delle responsabilità o rivendicazione corporativa, ma per rifiuto del presupposto da cui muoverebbe una simile ipotesi, tanto sul punto della prederminabilità rigida di tempi, come se il processo fosse uno, e fosse tipizzabile nelle sue pressoché infinite variabili, quanto sulla responsabilità del singolo magistrato, su cui ricadrebbe una presunzione pressoché invincibile di negligenza”. “Soprattutto – ha proseguito Poniz - la previsione rimanda un messaggio devastante: la correlazione tra inefficienza del sistema e responsabilità del magistrato, come se l’efficienza del processo si potesse governare con lo strumento disciplinare”. “Inoltre – ha affermato il presidente dell'Anm - rischia di generare riflessi gravissimi nel rapporto tra magistrato e giurisdizione, e dunque, in definitiva, sui diritti che siamo chiamati a tutelare: una giurisdizione burocratica, e 'difensiva', incline a scegliere la soluzione processuale non più giusta, ma più deresponsabilizzante. “Siamo certi che il Ministro della Giustizia non compirà una scelta capace di trasformare la giurisdizione e di imprimerle una direzione dagli esiti potenzialmente nefasti – ha concluso Poniz - una scelta che la magistratura associata contrasterà radicalmente”.(Rem)