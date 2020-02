Ambiente: Fs elimina 300 tonnellate di plastica in un anno, è il piano green di Trenitalia

- Trecento tonnellate di plastica in meno in un anno. È il piano green di Trenitalia, del gruppo Fs italiane, che prevede una riduzione della plastica monouso nei servizi di ristorazione a bordo delle Frecce, nei Freccia lounge e Freccia club delle stazioni italiane. In un anno saranno eliminate 15,2 milioni di bottiglie, 12 milioni di bicchieri e 3,8 milioni di palettine per il caffè, tutti prodotti in plastica. Le bottiglie sono sostituite da bottiglie in vetro o da lattine, facilmente riciclabili. Sono di carta, invece, i bicchieri e in legno le palette per il caffè. Trenitalia ha scelto sul mercato tutti prodotti confezionati con materiale diverso dalla plastica. I pochi prodotti ancora confezionati in plastica saranno sostituiti quando il mercato offrirà alternative ecocompatibili. (segue) (Com)