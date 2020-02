Ambiente: Fs elimina 300 tonnellate di plastica in un anno, è il piano green di Trenitalia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ridurre la plastica a bordo delle Frecce – sottolinea Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane – rafforza l'impegno del Gruppo Fs verso i temi della sostenibilità. Un'azione concreta che si inserisce in percorso virtuoso che Fs ha intrapreso da tempo: in dieci anni sono stati oltre 55 i miliardi di euro investiti per migliorare infrastrutture e servizi, con circa 20 milioni di tonnellate di Co2 non emesse in atmosfera. Il gruppo Fs italiane è stato anche il primo operatore ferroviario in Europa a emettere green bond per l'acquisto di treni regionali, Alta velocità e merci ad alta efficienza energetica e ad alto tasso di riciclabilità, oltre che sicuri. Rientrano a pieno nell'orizzonte del Green new deal della commissione Europea i 58 miliardi di investimenti del piano industriale 2019-2023 del gruppo Fs. I risultati - conclude - permetteranno di raggiungere tre obiettivi a lungo termine (2030-2050): incrementare lo shift modale per passeggeri e merci verso la mobilità sostenibile, aumentare ai massimi livelli la sicurezza sulla rete ferroviaria, stradale e autostradale, e ridurre le emissioni di Co2 per diventare carbon neutral entro il 2050". (Com)