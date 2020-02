Coronovirus: rinviato concerto maestro Tan Dun a Roma, causa blocco traffico aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinviato a data da destinarsi il concerto diretto dal maestro cinese Tan Dun previsto per il 6, 7 e 8 febbraio all'auditorium di Roma. A causa del blocco del traffico aereo attualmente in vigore lo spettacolo "Buddha Passion", si legge in una nota dell'accademia Santa Cecilia, è rinviato e sarà sostituito da un concerto dell'orchestra e coro dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, diretto da Alexander Sladkovsky. Per coloro che avevano già acquistato il biglietto sarà possibile accedere al nuovo concerto con lo stesso tagliando oppure chiedere il rimborso da martedì 4 a sabato 15 febbraio.(Com)