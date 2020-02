Coronavirus: colloquio telefonico fra ministri Esteri per cooperazione su emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 259 il bilancio delle vittime del coronavirus in Cina, con un numero di casi di contagio accertati in tutto il mondo pari a 11.374. In Italia i casi accertati rimangono due, una copia di turisti cinesi le cui condizioni sono state definite "discrete" dal personale dello Spallanzani, la struttura presso cui sono sotto osservazione da giorni. Nella serata di venerdì, anche il governo degli Stati Uniti ha dichiarato l'emergenza sanitaria pubblica. L'amministrazione di Donald Trump ha anche vietato l'ingresso a cittadini stranieri che hanno viaggiato in Cina nei 14 giorni precedenti. "Il rischio di infezione per gli statunitensi rimane basso. Con queste e le precedenti azioni stiamo lavorando per mantenere basso il rischio", ha dichiarato il segretario del dipartimento della Sanità e dei servizi umani, Alex Azar. (segue) (Rum)