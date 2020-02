Difesa: Tofalo (M5s), Esercito risorsa pronta e flessibile del Paese

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, afferma in una nota che "l'Esercito c'è sempre e rappresenta una risorsa pronta e flessibile al servizio del Paese". L'esponente dell'esecutivo ringrazia "per il grande lavoro e la professionalità" il personale dell'8º reggimento genio guastatori paracadutisti "Folgore" di Legnano che domani interverrà a Marghera (Venezia) per disinnescare una bomba d'aereo della Seconda guerra mondiale rinvenuta in un cantiere. "Un grande lavoro di squadra - evidenzia Tofalo - che ormai da diversi giorni vede impegnati Prefettura, Comune, Forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, Protezione civile e volontari. Un altro esempio di sicurezza nazionale e di grande integrazione tra gli assetti dello Stato". (Com)