Violenza donne: Fratoianni (Leu), strage continua in Italia, basta femminicidio

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana-Liberi e uguali, afferma in una nota che "la strage continua. Sei donne uccise negli ultimi cinque giorni. Le statistiche ci dicono di una donna uccisa ogni tre giorni. Storie sempre uguali: denunce per violenze, poi denunce ritirate, solitudine, difficoltà ad uscire dalla condizione di soggiogamento. E la morte incontrata in casa, o vicino casa. Sintomi di una malattia più letale è contagiosa di un qualunque coronavirus, per la quale però in pochi lanciano allarme, si spaventano e chiedono prevenzione. Una malattia che ha a che fare con la cultura di fondo della società - prosegue il parlamentare di Leu - secondo cui la donna è proprietà, il suo corpo oggetto da possedere in via esclusiva, senza possibilità di autonomia e di scelta. Confesso che temo più questa malattia e il silenzio che porta con sé. Temo più le frasi a mezza voce che giustificano in qualche modo, che si ostinano ancora a definire tutto come 'amore folle', 'gelosia', 'raptus', o chissà come altro. E invece è una malattia. E le malattie vanno prevenute e curate, con l'educazione e con l'intervento netto è chiaro delle istituzioni, della politica, dello Stato. Basta silenzio - conclude Fratoianni - basta femminicidio". (Com)