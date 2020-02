Milano: Polizia arresta minore evasa e donna con ordine di carcerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del Settore Operativo della Polfer di Milano Centrale hanno arrestato, in due diversi controlli, una minore di origine croata di 16 anni per il reato di evasione e una cittadina bosniaca di 18 anni con a carico un ordine di carcerazione. La minore, sorpresa ad aggirarsi con fare sospetto tra i viaggiatori, all’interno della Galleria Mosaici presso la Stazione di Milano Centrale, è stata controllata dagli agenti. La stessa è risultata essere evasa dal carcere minorile di Pontremoli (FI). Pertanto, accompagnata presso gli Uffici del Settore Operativo per i controlli di rito, è stata nuovamente accompagnata presso la suddetta struttura. Una seconda pattuglia ha invece proceduto al controllo della ragazza neo maggiorenne ed a suo carico è risultata l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Firenze. L’episodio a cui si faceva riferimento, risaliva allo scorso dicembre quando la straniera, insieme ad altre due connazionali, a bordo di un treno alta velocità, alla Stazione di Santa Maria Novella, aveva circuito una donna fingendo aiuto per posare una valigia nella cappelliera. In quell’istante la straniera aveva sottratto dalla borsa della donna, denaro in contante. Anche questa, dopo gli accertamenti di rito, è stata condotta presso il carcere di San Vittore. (com)