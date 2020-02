Bolivia: arrestata la donna che doveva candidare Morales alle elezioni (2)

- L'ex capo dello stato ha definito "illegale" l'arresto, denunciando "il sequestro di tutta la documentazione, compreso il libretto del servizio militare", che Hermosa aveva per portare a termine il suo compito. "Non c'è democrazia ne elezioni limpide quando si producono arresti quotidiani in violazione delle garanzie costituzionali e a i diritti umani", ha scritto Morales in una serie di messaggi pubblicati sul proprio profilo Twitter. L'ex presidente è tornato rivendicare la legittimità del voto con cui, il 20 ottobre scorso, aveva ottenuto un nuovo mandato alla guida del paese e avvertito di "golpisti" di non "sotomettersi alle imposizione del governo degli Stati Uniti. (segue) (Brb)