Bolivia: arrestata la donna che doveva candidare Morales alle elezioni (3)

- Morales dirige la campagna elettorale del Mas dall'Argentina, paese che gli ha accordato lo status di rifugiato. L'ex presidente ha fatto sapere di aver delegato l'incaricato d'affari boliviano a Buenos Aires, Julio Alvarado, ad iscrivere il proprio nome nelle liste del Mas. Un passo necessario nel caso in cui il partito, in questi giorni impegnato a selezionare le candidature, decidesse di lanciare il nome del "cocalero" nella contesa. Il governo aveva fatto sapere che avrebbe comunque impedito la corsa del leader ricorrendo al Tribunale supremo elettorale (Tse). "Morales non ha i requisiti, questo potere non è valido a nostro giudizio, stiamo facendo le analisi legali e al più tardi lunedì, impugneremo l'atto", ha detto il ministro dell'Interno Arturo Murillo. "Legalmente nulla mi impedisce di essere candidato ma i golpisti vogliono silenziarmi, non ci riusciranno”, ha ribattuto Morales sul suo account Twitter. (segue) (Brb)