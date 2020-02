Polonia: ministro Digitalizzazione, necessari cambiamenti per sistema sicurezza cibernetica nazionale

- I cambiamenti che verranno apportati nel sistema nazionale di sicurezza cibernetica della Polonia sono necessari per fornire al dicastero della Digitalizzazione un ruolo più attivo nel coordinamento di settore in materia civile. Lo ha affermato il ministro della Digitalizzazione polacco, Marek Zagorski, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. Per il ministro è necessario correggere il numero delle entità che prendono parte al sistema, al fine di rafforzarlo. “Dobbiamo avere anche strumenti che non vadano solo a incidere sulla risoluzione degli incidenti, ma anche in termini di prevenzione avanzata delle minacce. Si tratta di una forma più attiva di protezione cibernetica”, ha spiegato Zagorski. (Vap)