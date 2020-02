Giustizia: Siracusano (FI), orrore riforma Bonafede su prescrizione deve essere cancellata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e membro della commissione Giustizia di Montecitorio, dichiara in una nota che "non ci sono scorciatoie o compromessi che tengano: l'orrore della riforma Bonafede deve essere cancellata, senza se e senza ma. Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio rischia di terremotare il nostro già fragile sistema giudiziario. I cittadini e le imprese non possono restare imbrigliati a vita nei processi. Serve certezza della pena - continua la parlamentare - ma anche e soprattutto tempi ragionevoli. Oggi, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, gli avvocati del distretto della Corte di Appello di Messina, la mia città, hanno scelto di assistere alla cerimonia senza indossare la toga in segno di protesta e di dissenso nei confronti di chi 'non ascolta la voce dell'avvocatura sulla riforma che ha inciso sul decorso del termine di prescrizione del reato'. In giro per l'Italia la riforma Bonafede è stata largamente e duramente criticata. Non sono rilievi strumentali, ma sul merito di una misura che condanna gli imputati ad un inaccettabile ergastolo processuale. Forza Italia - conclude Siracusano - continuerà la sua battaglia, a cominciare dalla riproposizione della proposta di legge Costa, per difendere lo Stato di diritto nel nostro Paese".(Com)