Sindacati: Capone (Ugl), pluralismo sindacale è una ricchezza, da Prodi rigurgito autoritario

- Il leader dell'Ugl, Paolo Capone, commenta le dichiarazioni di Romano Prodi sul pluralismo sindacale ed osserva che l'ex presidente della Commissione europea "vive sulla luna quando afferma che dovrebbe esistere un solo sindacato. La sua dichiarazione è decisamente imbarazzante. Il pluralismo sindacale, semmai, è una ricchezza per il nostro Paese. Altrettanto grave - continua il dirigente sindacale - è poi affermare che c'è un solo sistema industriale, come dire che solo Confindustria può rappresentare le imprese. Vorrei ricordare che in Italia abbiamo una varietà ampia di produttori industriali, l'80 per cento dei quali sono piccole e medie imprese, per lo più artigiane. Il massimo della idiozia politica, Prodi la raggiunge affermando che il nostro Paese è unico e, quindi, devono necessariamente essere presenti un solo sindacato, un solo rappresentante delle attività produttive di beni e servizi, un solo canale tv, un solo partito. E magari un solo uomo al comando. Prodi si è dimenticato come funziona la democrazia - conclude Capone - la sua è una brutta caduta di stile oppure un rigurgito autoritario. In ogni caso, sindacati, partiti, rappresentanze datoriali e soprattutto lavoratori difenderanno la pluralità delle idee e della rappresentanza".(Com)