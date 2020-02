Pakistan: invasione locuste, governo dichiara emergenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, ha decretato lo stato di emergenza per l'invasione delle locuste, emergenza che si sta abbattendo soprattutto nella regione orientale del paese. La decisione, formalizzata questa mattina, è stata adottata dal governo in un briefing tenuto nella serata di venerdì, e si propone di fornire sostegno innanzitutto agli agricoltori i cui campi sono preda degli sciami. Il Pakistan, ha detto il ministro dell'Informazione Firdous Ashiq Awan, sta fronteggiando "la peggiore invasione di locuste in oltre vent'anni". Le locuste del deserto, grandi erbivori che ricordano le cavallette, sono arrivate a giugno dall'Iran e hanno già recato seri danni a diverse colture, tra cui cotone, grano e mais. (Inn)