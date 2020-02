Varese: De Corato, grazie a Polfer per writer fermati

- "Ringrazio la Polfer di Varese e di Milano che ieri ha eseguito perquisizioni e sequestrato 70 bombolette spray a casa di tre writer di Varese sospettati di aver imbrattato numerosi treni". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Polizia locale ed Immigrazione Riccardo De Corato in merito alle perquisizioni e ai sequestri effettuati ieri dalla Polfer a casa di tre writer a Varese. "Questi atti di vandalismo sui treni - ha continuato - comportano gravi costi a carico della comunità. Solo nel 2018 Trenord ha dovuto spendere 1,40 milioni di euro per ripulire 216.590 metri quadrati di graffiti dai treni. Per contrastare questo fenomeno, oltre a più controlli, serve anche la certezza della pena. I tre writer perquisiti ieri - ha concluso De Corato - siano condannati a svolgere i lavori socialmente utili così che possano imparare le regole civili per vivere nella società". (com)