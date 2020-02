Kosovo-Serbia: Borrell, nessuna competizione tra Ue e Usa su rilancio dialogo

- L'Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Joseph Borrell, è a Pristina per contribuire al rilancio del dialogo tra Kosovo e Serbia. E’ quanto dichiarato dallo stesso Borrell atterrato nella capitale kosovara, precisando che non ha intenzione di interferire con gli Stati Uniti ma di voler lavorare insieme per normalizzare le relazioni tra Pristina e Belgrado. Secondo quanto riferisce il portale kosovaro “Gazeta Express”, Borrell oggi in visita in Kosovo, ha detto che gli statunitensi hanno molti piani “un piano per il Medio Oriente, uno per la Corea, uno per Pristina e Belgrado”. La scorsa settimana, l'inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo tra Kosovo e Serbia, ambasciatore Richard Grenell, ha negoziato accordi per ripristinare il traffico aereo e ferroviario tra i due paesi. A questo proposito Borrell ha aggiunto che come Ue “abbiamo investito un miliardo di euro in Kosovo, non ci sarà competizione, ma lavoreremo con gli statunitensi per il dialogo, anche Grenell sta facendo lo stesso. Forse noi non siamo così schietti, ma siamo assolutamente coinvolti”. (segue) (Kop)