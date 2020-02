Coronavirus: Regione Lazio su caso sospetto a Frosinone, donna negativa a test

- "La donna di nazionalità cinese residente a Frosinone che è stata portata il 31 gennaio presso l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani è negativa al test per il nuovo coronavirus. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare lo stato complessivo della salute". Lo dichiara in una nota l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio dopo la comunicazione della Direzione sanitaria dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. (Com)