Migranti: Salvini, mi è arrivata altra richiesta di processo ma non mollerò mai

- Il leader della Lega Matteo Salvini annuncia che gli "è arrivata un’altra richiesta di processo perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una Ong spagnola. Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai". L'ex ministro dell'Interno si riferisce alla vicenda della Open arms. (Rin)