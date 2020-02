Strade Roma: inaugurata nuova via a Colle Salario. Raggi, con noi prima opere pubbliche

- Inaugurazione questa mattina nel quadrante nord della Capitale dove a pochi passi dal Gra è stata tagliato il nastro della nuova via Palmiano, una ex strada agricola senza uscita che adesso diventerà una via alternativa di collegamento al viadotto dei Presidenti per raggiungere il Gra, liberando così il quartiere Colle Salario dall'attuale traffico di attraversamento. All'inaugurazione della strada la sindaca Virginia Raggi e il presidente del municipio III Giovanni Caudo. Con loro il presidente dell'Acer Niccolò Rebecchini che è anche uno dei due proponenti del programma urbanistico Monte della Breccia. La strada infatti è uno degli oneri urbanistici realizzati per il futuro quartiere che sorgerà sulla collina. "Nel corso degli ultimi decenni - ha detto la sindaca nel corso dell'inaugurazione - Roma si è espansa al dì fuori delle regole del Prg con tante zone che nel corso degli anni sessanta sono sorte spontaneamente e poi col tempo sono state ricondotte a una qualche legalità, aggiungendo tutte le infrastrutture che mancavano, fognature e strade. Adesso, stiamo inaugurando una nuova stagione: un privato, a seguito di una convenzione urbanistica, comincia realizzando prima le opere per i cittadini come strade, scuole e illuminazione, e solo poi realizza il quartiere. È molto importante e si evita così di ripercorrere lo stesso errore fatto negli anni passati". (segue) (Rer)