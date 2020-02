Strade Roma: inaugurata nuova via a Colle Salario. Raggi, con noi prima opere pubbliche (2)

- Nel nuovo quartiere che conterrà 600 appartamenti divisi su 12 palazzine, di cui una sessantina già realizzati, sorgerà anche una scuola composta da due plessi di cui sono quasi terminati i lavori. "Appena la scuola sarà inaugurata - ha detto Raggi - le nostre insegnanti potranno essere qui. Per settembre contiamo di aprirla". Oltre agli edifici, l'11 marzo prossimo sarà inaugurato un grande centro commerciale di 10mila metri quadri. "Questa strada - ha ricordato anche il presidente Caudo - consentirà di arrivare dal Gra attraverso via Camerata Picena al nuovo quartiere in costruzione e al quadrante Bufalotta Porta di Roma, che sarà accessibile direttamente dal raccordo senza dover caricare ulteriormente la viabilità di Colle Salario. Non è una semplice strada - ha aggiunto Caudo - ma un ramo che completa un sistema viario al termine di una espansione senza precedenti che dal 2000 ha totalmente saturato il III municipio, che oggi conta oltre 200mila abitanti, con interventi che non sempre hanno mantenuto le promesse per chi ha comprato casa, visto che molti cittadini ancora oggi reclamano i servizi essenziali". (segue) (Rer)