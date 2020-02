Strade Roma: inaugurata nuova via a Colle Salario. Raggi, con noi prima opere pubbliche (3)

- Il minisindaco del III municipio ha sottolineato che "i residenti non capiscono come sia possibile che qui a pochi passi ci sia Porta di Roma, un importante centro commerciale che ogni anno attira 18 milioni di persone, circa il doppio dei visitatori del Colosseo, e poi si vedono vietati interventi elementari come strade e servizi: noi invece abbiamo imposto il principio che l'urbanizzazione primaria e le infrastrutture debbano venire prima delle costruzioni private. Questo - ha concluso Caudo - è il ruolo pubblico e se viene perseguito si ottengono risultati per città vivibili e sostenibili". (Rer)