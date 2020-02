Coronavirus: Cremlino, Forze aerospaziali impegnate per riportare in patria cittadini russi attualmente in Cina

Mosca, 01 feb 14:30 - (Agenzia Nova) - I velivoli delle Forze aerospaziali russe saranno impegnati a partire da oggi nel riportare in patria i cittadini che attualmente si trovano in Cina, nelle aree maggiormente colpite dal nuovo coronavirus. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aggiungendo che la misura è stata ordinata dal presidente Vladimir Putin. Dal primo febbraio sono inoltre scattate le limitazioni ai viaggi aerei verso la Cina, imposte dalle autorità russe. Sono stati chiusi tutti i collegamenti aerei regionali fra i due paesi, mentre Aeroflot continuerà a operare voli da Mosca, così come Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines. Come riferisce l'agenzia di stampa russa "Tass", tutti i voli dalla capitale verso la Cina partiranno esclusivamente dal terminal F dell'aeroporto moscovita di Sheremetyevo. (segue) (Rum) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata