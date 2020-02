Coronavirus: Cremlino, Forze aerospaziali impegnate per riportare in patria cittadini russi attualmente in Cina (2)

- Nella giornata di ieri sono stati diagnosticati i primi due casi di coronavirus in Russia. A confermarlo è stata la vicepremier Tatiana Golikova, incaricata per conto del governo di gestire le misure di prevenzione per evitare una diffusione del virus. Le due persone infette sono cittadini cinesi, di cui uno si trova nella regione orientale di Zabaikalskij e l'altro in quella di Tjumen, nella Siberia occidentale, due aree separate da una distanza di circa 4 mila chilometri. I pazienti in questione sono sottoposti a un "rigoroso monitoraggio" e sono stati messi in quarantena al fine di poterli curare al meglio. Come misura precauzionale, la Russia inizierà l'evacuazione di circa 300 dei suoi cittadini dalla città cinese di Wuhan, considerata l’epicentro del virus, e degli altri 341 presenti nell'area circostante. (segue) (Rum)