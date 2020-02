Coronavirus: Cremlino, Forze aerospaziali impegnate per riportare in patria cittadini russi attualmente in Cina (3)

Mosca, 01 feb 14:30 - (Agenzia Nova) - Anche i circa 2.600 russi in vacanza sull'isola di Hainan saranno riportati a casa, ha annunciato la vicepremier Golikova. Per prevenire la diffusione del virus, Mosca ha sospeso la maggior parte dei voli da e per la Cina. Le eccezioni sono le rotte Aeroflot per Pechino, Shanghai, Guangzhou e Hong Kong, nonché quelle delle compagnie aeree cinesi che arrivano all'aeroporto di Mosca Sheremetyevo. Come ulteriore misura di prevenzione ai cittadini russi sarà vietato di attraversare il confine con la Mongolia. (Rum) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata