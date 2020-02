Bolivia: presidenziali Anez sceglie l'imprenditore Doria Medina come candidato vice

- Sarà l'imprenditore Samuel Doria Medina, ad accompagnare la presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, alle presidenziali di maggio. "Ho sempre deciso con la fede in dio, ed è per questo che ho deciso di chiedere a Doria Medina di accompagnarmi come candidato a vicepresidente", ha detto Anez segnalando che l'imprenditore ha lottato tutta la vita "a difesa della democrazia". "Samuel ha pres un impegno con il nostro paese. Invito tutti i boliviani a seguire quetsa alleanza. La Bolivia ha bisogno di noi assieme, qui e ora", ha ribadito la presidente ad interim in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il ruolo di aspirante vice sembrava destinato al seguito sindaco di La Paz, Luis Revilla, il cui partito - Sovranità e libertà (sol.bo) - aveva deciso di appoggiare Anez. Revilla ha però deciso di rinunciare all'offerta. (segue) (Brb)