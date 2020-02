Bolivia: presidenziali Anez sceglie l'imprenditore Doria Medina come candidato vice (4)

- La decisione della presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, di presentarsi come candidata alle prossime elezioni presidenziali ha suscitato un'ondata di critiche di tutto l'arco politico. A manifestare la sua contrarietà è stato anche il principale candidato dell'opposizione a un ritorno di Evo Morales, il leader dell'alleanza Comunidad Ciudadana (Cc) ed ex presidente, Carlos Mesa. "Si tratta di un grave errore" ha detto Mesa. "Il suo unico compito è quello di amministrare con neutralità e garantire che lo stato che rappresenta ed il governo che guida non utilizzino risorse pubbliche a favore di una candidatura, meno che mai di una candidatura personale", ha aggiunto. (segue) (Brb)