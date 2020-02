Mediaset: rinviata a settimana prossima decisione su Mediaset-Vivendi

- La decisione sull'udienza Mediaset Vivendi sarà presa nei prossimi giorni, presumibilmente entro la prossima settimana. La notizia è emersa al termine dell'udienza al tribunale di Milano dove il giudice Elena Riva Crugnola si è riservata di prendere entro pochi giorni una decisione che dovrebbe portare alla nascita di Mfe (Media for Europe), la holding con sede non fiscale in Olanda nella quale il Biscione concentrerà le attività e le partecipazioni italiane e spagnole. Secondo quanto riferito dai legali, che hanno auspicato una decisione entro la data dell'assemblea che si terrà in Spagna il prossimo 5 febbraio, la giudice ha deciso di accorpare in un'unica causa i ricorsi pendenti, il primo presentato da Vivendi in merito a quanto deciso dall'assemblea di Mediaset dello scorso settembre. Vivendi aveva anche impugnato e richiesto la sospensione cautelare dell'ultima assemblea del 10 gennaio in cui la società italiana aveva modificato alcuni punti dello statuto rendendoli più favorevoli agli azionisti. Decisione che era stata avversata dai francesi. (Rem)