Expo 2020: open day a Dubai per master in luxury management di Mip Politecnico Milano (2)

- In Australia si trova la sede principale della Wollongong University. Con una doppia certificazione in Italia e negli Emirati, il master offre un'esperienza e una conoscenza distintive nella gestione complessiva dei marchi di lusso, consentendo ai partecipanti di trascorrere periodi non solo a Dubai, ma anche a Milano e in altre città chiave del settore lusso in Europa. “Il master in Luxury Management del Politecnico di Milano, che grazie alla partnership con la Wollongong University di Dubai diventa ora globale – afferma il commissario Glisenti - è il perfetto modello dell’offerta formativa che l’Italia porterà a Expo 2020: multidisciplinare e multisettoriale nel senso che integra competenze diverse creando opportunità in molti settori del lusso, dallo sviluppo di prodotto al branding, dalla finanza al marketing. È inoltre un Master specialistico, in linea con gli interessi delle migliaia di giovani che da tutto il mondo visiteranno il Padiglione italiano anche per capire come formarsi all’università alla ricerca di un mestiere e di una opportunità professionale. Faremo vedere che in Italia si può”. (segue) (Com)