Strade Roma: Zocchi (Civica III municipio), soddisfazione per inaugurazione via Palmiano

- "Vedere un municipio che evolve nei suoi snodi viari fondamentali è una grande soddisfazione, soprattutto quando ciò avviene in una delle zone in costruzione e maggiormente congestionate dal traffico veicolare". Lo dichiara in una nota Matteo Zocchi, capogruppo della lista civica Caudo presidente nel III municipio di Roma in riferimento all'inaugurazione di via Palmiano avvenuta stamattina. "Nel quadrante di Monti della breccia, a Colle Salario, una zona in profondo mutamento, si sono viste, finalmente, prima le infrastrutture e poi le persone nelle case, sul modello di sviluppo urbanistico e sociale che a Roma abbiamo visto raramente - aggiunge - e che soprattutto nel nostro municipio sarebbe servito applicare quando si sono costruiti interi quartieri come Porta di Roma. La ramificazione di via Palmiano inaugurata oggi permetterà un alleggerimento del traffico, migliorando la viabilità e la vita di moltissimi cittadini. Ora - conclude - manca un ultimo tassello, quello del complesso scolastico, che bisogna rendere al più presto fruibile per tutta la cittadinanza". (Com)