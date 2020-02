Georgia: premier Gakharia riceve nuovo ambasciatore Usa a Tbilisi, focus su legame strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier georgiano Giorgi Gakharia ha incontrato il nuovo ambasciatore Usa a Tbilisi, Kelly Degnan. Lo ha riferito lo stesso Gakharia tramite il suo profilo Twitter. “Abbiamo avuto una approfondita discussione in merito al forte legame strategico fra Usa e Georgia, centrato in particolare sulla difesa, la sicurezza e la cooperazione economica. Abbiamo inoltre affrontato il tema della riforma dell’istruzione, evidenziandone l’importanza e il sostegno degli Stati Uniti in questo ambito”, ha scritto Gakharia. (Res)