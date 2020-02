Commercio Roma: Bordoni (Lega), centro storico sembra souk abusivo, Raggi intervenga

- Il centro di Roma per il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni "somiglia al souk di Marrakech con centinaia di commercianti abusivi che dispiegano la loro merce sul selciato, in barba ad ogni regola e che si spostano di qua e di là appena vedono avvicinarsi la municipale". Per Bordoni "non bastano gli appelli a non comprare il falso, non so cosa serva a far capire a chi di dovere che l'abusivismo commerciale è un serio danno all'economia locale e nazionale e chiudere gli occhi davanti a questo fenomeno dà un messaggio che fa crescere l'intolleranza. In tutto ciò - aggiunge - la sindaca Raggi dà ulteriore prova della sua ormai proverbiale incapacità cacciando via gli operatori regolari che pagano le tasse e privilegiando tutta questa pletora di abusivi che infestano le vie centrali della capitale. Stamane via delle Muratte, che congiunge piazza di Trevi a via del Corso, era tutta invasa da ambulanti che vendevano di tutto di fronte ai negozianti di zona. Evidentemente - conclude - c'è bisogno di rendere più chiaro l'obbligatorietà dell'intervento da parte delle autorità pubbliche. I cittadini pretendono legalità". (Com)