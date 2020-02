Giustizia: Zingaretti su prescrizione, non si può stare all'infinito sotto processo

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, ospite de "L'intervista" su Skytg24, in merito alla riforma della prescrizione ha detto di credere "che non si possa stare a processo a vita. E' ingiusto per gli imputati ed è ingiusto per le vittime. Non si può stare all'infinito sotto processo". (Rin)