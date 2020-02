Roma: targa per Marco Dominici, bimbo scomparso nel 1970 in circostanze misteriose

- Stamattina nell’area giochi in piazza delle Giunchiglie a Roma è stata scoperta una targa memoria del piccolo Marco Dominici, scomparso misteriosamente a 7 anni nel 1970 dopo essersi allontanato da casa per andare al vicino oratorio Don Bosco. I resti del bambino furono ritrovati sette anni dopo in un cunicolo sotterraneo e ancora oggi i suoi familiari non sanno che cosa gli sia successo. L’assessore alle Politiche sociali di Roma, Veronica Mammì, stamattina ha partecipato alla cerimonia in piazza a Centocelle. “È una storia di dolore, di domande rimaste drammaticamente aperte, di rabbia impotente - ha detto Mammì -. Nulla può colmare quel vuoto, consolare quel dolore. Come amministrazione possiamo fare solo una cosa, ed è ciò che con il municipio V, che ringrazio per questa iniziativa, abbiamo fatto oggi insieme a Stefano Dominici, il fratello di Marco: dare il nome di questo innocente a un luogo, un’area giochi per bambini, perché il suo nome resti, perché il suo ricordo sia sempre presente”. Mammì in un post su Facebook spiega infine: “Vogliamo che questa targa sia un monito a perenne difesa dell’innocenza dei bambini, perché nulla ferisce e indigna di più del male commesso contro gli indifesi, contro i più piccoli”.(Rer)