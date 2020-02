Medio Oriente: Lega araba rifiuta piano di pace di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega araba ha annunciato oggi che rifiuta il piano per risolvere il conflitto israelo-palestinese illustrato lo scorso 28 gennaio dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, definendolo "ingiusto" per i palestinesi. E' quanto emerso durante la riunione d'emergenza della Lega araba, convocata oggi al Cairo a livello di ministri degli Esteri. Il piano di Trump "non rispetta i diritti e le aspirazioni fondamentali del popolo palestinese", si legge nel comunicato. I leader arabi "non collaboreranno con l'amministrazione americana per attuare questo piano". Nel corso dell'incontro, i partecipanti hanno ribadito che l'iniziativa araba è il punto di partenza per raggiungere la pace. Secondo l'iniziativa di pace araba è prevista una sovranità palestinese sulla linea tracciata nel 1967 con Gerusalemme Est capitale e il diritto al ritorno per i rifugiati. Inoltre, "Israele, la forza occupante, non vedrà normalizzati i rapporti con i paesi arabi se non accetta l'iniziativa di pace araba", si legge nel comunicato. La Lega araba ha messo in guardia Israele dall'attuazione dei punti dell'accordo in modo "unilaterale", trascurando la comunità internazionale. La Lega araba ha invitato la comunità internazionale a respingere qualsiasi procedura adottata da Israele ribadendo il sostegno ai palestinesi e alla causa palestinese. (Res)