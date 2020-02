Ucraina: spento reattore numero 3 della centrale nucleare di Rivne, cause non ancora accertate

- Il reattore numero 3 della centrale nucleare di Rivne, nell'Ucraina nordoccidentale, è stato scollegato dalla rete elettrica. Lo ha reso noto oggi la compagnia statale ucraina Energoatom, specificando che non sono ancora conosciute le cause dell'incidente che ha portato alla disconnessione. "Il primo febbraio, alle 2:24 della notte, l'unità numero 3 della centrale di Rivne è stata disconnessa dalla rete elettrica. Il reattore attualmente funziona al 35 per cento della propria capacità. Le cause dello spegnimento sono ancora da definire", ha reso noto la società energetica. Le unità numero 2 e 4 della centrale di Rivne continuano a funzionare normalmente, mentre sono in corso lavori già preventivati sull'unità numero 1. "Non sono state riscontrate violazioni dei limiti e delle condizioni di operazione in sicurezza. Le radiazioni, le fiamme e le condizioni ambientali presso il sito industriale e nel territorio prossimo alla centrale di Rivne sono nella norme e rimaste invariate", ha affermato la compagnia ucraina. (Res)