Brexit: Meloni, governo difenda interessi nazionali

- Il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni interviene sul Brexit ed afferma, in una nota, che "il Regno Unito esce dall'Unione europea: è un evento di portata storica. Perdiamo un importante contrappeso allo strapotere dell'asse franco-tedesco e un argine alla deriva mondialista che sta vivendo la Ue. Da oggi, con ancora più forza e determinazione - prosegue la parlamentare - l'Italia dovrà difendere in Europa la propria sovranità nazionale e i propri interessi nazionali. Gli inglesi restano dei nostri grandi alleati a livello economico e internazionale. Il governo italiano lavori per un accordo sereno e amichevole tra Ue e Uk".(Rin)