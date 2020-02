Vitalizi: M5s, Casta vuole riprendersi il malloppo

- Il Movimento cinque stelle, in un post pubblicato sul blog delle Stelle, afferma che "ingannano i cittadini e poi portano a casa il malloppo. Il gioco è semplice e la Casta prova ad attuare la restaurazione. Con il sostegno dei media e l’attacco a reti unificate al M5s, la vecchia politica vuole bloccare la rivoluzione che abbiamo messo in atto. L’organo del Senato che sta giudicando i ricorsi degli ex politici, con i voti di Lega e Forza Italia e il benestare della Casellati, sta per ridare indietro 700 vitalizi alla Casta. Noi li avevamo tagliati, loro sono pronti a restituirli e, a quanto pare, pagheranno pure gli arretrati. E' vergognoso, vergognoso quello che sta succedendo. Tolgono 22 milioni di euro dalle tasche dei cittadini - continua il post - e li rimettono sui conti in banca dei politici. Non bastavano le 71 firme raccolte da Berlusconi e Salvini per indire il referendum contro il taglio di 345 parlamentari voluto dal Movimento cinque stelle. Ora è in atto il giochetto di Palazzo portato avanti da gente che percepisce il vitalizio, e quindi in pieno conflitto di interessi, gente che vuole abolire il reddito di cittadinanza e riempire, ancora una volta, il proprio portafogli. Ci opporremo in ogni modo a questo scempio. La definiscono la loro 'pensione', anche se hanno lavorato solo qualche anno e non tutta la vita. E la vogliono trasmettere anche ai loro eredi. Sono cittadini di serie A. Privilegiati a vita. Per loro la legge dello Stato non esiste. E se esiste la cancellano. Per i lavoratori la Fornero, per loro i vitalizi". (segue) (Rin)