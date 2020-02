Giustizia: Poniz (Anm), protesta penalisti contraddice fondamento costituzionale

- Una notizia di protesta "impropria che, lontano dall'essere un pacato, argomentato, ancorchè fermo, confronto di idee, vorrebbe negare la presenza stessa, e la voce, a un interlocutore, persino nella sua veste istituzionale: ostracismi preventivi e veti ad personam contraddicono apertamente non soltanto il metodo del confronto delle idee, ma quei valori stessi, di fondamento costituzionale, ai quali si pretende di ispirarsi". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca Poniz, commentando la protesta degli avvocati penalisti avvenuta oggi a Milano quando ha preso la parola Piercamillo Davigo. "In quest'Aula, solo pochi mesi fa, la magistratura milanese ha reagito compattamente al manifestarsi di una crisi istituzionale senza precedenti - ha ricordato Poniz - che ha investito il suo organo di governo autonomo e, per riflesso, la stessa credibilità dell'intera magistratura. Anche grazie al ruolo e alla fermezza del Capo dello Stato, la stessa magistratura e l'Associazione Nazionale Magistrati hanno affrontato la serie degli eventi susseguitisi, e credo ci possa essere riconosciuta una genuina volontà di profondo cambiamento, mossa da analisi anche marcatamente autocritiche". (Rem)