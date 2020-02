Iv: Renzi, se qualcuno vuole fare un partito tra M5s-Pd-Leu noi saremo da un'altra parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi, nel suo intervento in occasione dell'apertura dei lavori della prima Assemblea nazionale di Iv a Cinecittà, a Roma, ha affermato di "non volerne fare una questione personale, ma mi contestavano la patente di progressista mentre oggi evidentemente si sono abbassati gli standard. Noi parliamo di futuro: se qualcuno vuole Giuseppe Conte come leader dei progressisti fa bene. Se qualcuno immagina di fare un partito - ha continuato l'ex premier - insieme con Movimento cinque stelle, Partito democratico, Liberi e uguali e reduci di Leu diremo in bocca al lupo, ma saremo da un’altra parte. Per noi non può esistere quella visione del progressismo, è la stessa che contestiamo a Corbyn o che non funzionerebbe in America. Noi vogliamo essere quelli che sono coerenti con una visione innovatrice, per coniugare riformismo e sogno. A noi non interessa quello che accadrà tra Pd e M5s, ma non possiamo cedere alla cultura populista, anche se non grillina. Non possiamo stare con chi ha detto certe cose. Noi siamo orgogliosamente diversi - ha concluso Renzi - da chi strumentalizza le paure". (Rin)