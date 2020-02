Donbass: ministro Esteri bielorusso, sosteniamo ogni formato negoziale per soluzione conflitto

- La Bielorussia sostiene qualsiasi formato negoziale per la risoluzione del conflitto in Ucraina orientale, coinvolgendo anche gli Stati Uniti. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. “Tutti conoscono la posizione della Bielorussia riguardo la questione ucraina. Siamo pronti a fare tutto il possibile per porre fine alla crisi nel Donbass, il prima possibile. Siamo pronti a fornire una piattaforma in Bielorussia per incontri e negoziati. Sosteniamo ogni formato, compresi quelli con la partecipazione degli Usa, se aiuteranno a risolvere la crisi in Ucraina”, ha spiegato Makei, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. (Res)