Medio Oriente: Al Sisi riceve Abbas, Egitto in prima linea per pace globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha incontrato oggi il capo dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, al Cairo, prima della riunione straordinaria della Lega araba dedicata al piano di pace in Medio Oriente presentato dalla Casa Bianca. L'Egitto è in prima linea tra i paesi che cercano di raggiungere una pace globale ed equa in Medio Oriente, poiché il paese nordafricano ha da tempo adottato il principio della coesistenza e ha abbandonato la violenza come approccio strategico da oltre 40 anni, ha detto Al Sisi. Il capo dello Stato egiziano ha ribadito la richiesta della creazione di uno Stato palestinese indipendente, con la sovranità sui Territori palestinesi, secondo quanto previsto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite. "Non c'è nessuna alternativa ai colloqui diretti tra palestinesi e israeliani per raggiungere un accordo consensuale all'interno di un quadro globale che garantisca la sostenibilità di questo accordo e ponga fine alle difficoltà del popolo palestinese, restituendogli tutti i suoi legittimi diritti e preservando i diritti di tutte le parti nel vivere in pace, sicurezza e stabilità", ha affermato al Sisi. Le parti hanno concordato di proseguire la consultazione e il coordinamento.(Cae)