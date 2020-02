India: presentata legge di bilancio, incentivi ad agricoltura e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze indiano, Nirmala Sitharaman, ha presentato oggi la legge di bilancio per l'anno fiscale 2020, documento che secondo il presidente Narendra Modi dovrebbe puntare ad aprire un "nuovo decennio" di crescita dopo le difficoltà degli ultimi anni. Il testo del governo prevede tra le altre cose misure di incentivi all'agricoltura e importanti investimenti in infrastrutture. Il governo stima che l'anno fiscale 2020, che si chiude il 31 marzo, dovrebbe segnare una crescita del 5 per cento del prodotto interno lordo, il tasso più debole dall'inizio della crisi economica globale. La proposta di legge prevede uno stanziamento dell'equivalente di 51 miliardi di dollari di sostegno all'agricoltura e alle attività ad essa associate. Vengono tra l'altro disposti incentivi agli agricoltori che vogliono passare all'energia solare così e la creazione di una struttura nazionale di conservazione al freddo delle derrate, contro il loro deperimento. (segue) (Inn)