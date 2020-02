Auto: Fca, piena occupazione nel 2022, 2 miliardi in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano, e agli altri capigruppo in Consiglio regionale hanno incontrato ieri, venerdì 31 gennaio, il responsabile delle attività europee di FCA, Pietro Gorlier. Sul tavolo temi importanti per il futuro del Piemonte, tra cui la rassicurazione che il piano industriale della multinazionale stia procedendo nel modo previsto. Sono in corso investimenti per 5 miliardi di euro in Italia, 2 dei quali finiranno a Torino, nei poli di Grugliasco e Mirafiori. Il ritorno alla piena occupazione è previsto nel 2022, dopo che tra circa 11 mesi saranno terminati tutti i passaggi istituzionali ed europei, e il piano industriale diverrà realmente operativo. (segue) (Rpi)