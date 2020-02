Auto: Fca, piena occupazione nel 2022, 2 miliardi in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Entro 11 mesi FCA e Peugeot daranno vita a un nuovo soggetto unico, che entrerà nel mercato dell’automobile mondiale. FCA ha confermato gli impegni in termini di investimenti e occupazione in Italia e nella nostra regione –dichiara Preioni-. Allo stato attuale non posso pertanto che esprimere la mia soddisfazione per quanto emerso al termine dell’incontro di ieri con il responsabile delle attività europee dell’azienda italo-statunitense. Il piano industriale porterà un’iniezione di fiducia in Piemonte, e anche grazie a queste misure il nostro sistema potrà rimettersi in moto al ritmo delle altre regioni più virtuose. Per la Lega la tutela dei posti di lavoro e la crescita sono al primo posto nell’agenda piemontese e non solo. Monitoreremo anche l’andamento dell’indotto che è importantissimo ed è la parte più debole –prosegue Preioni-. Per quanto riguarda il passaggio all’elettrico, non credo possa e debba far scomparire un intero settore delle auto tradizionali, che saranno, almeno per le lunghe percorrenze, ancora una importante realtà ”. (Rpi)