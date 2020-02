Frosinone: ladro di champagne prova a farla franca, arrestato da agente fuori servizio

- Un ladro di champagne non è riuscito a farla franca ieri a Frosinone ed è stato fermato da un poliziotto fuori servizio. Il ladro, un 33enne di Frosinone, nel pomeriggio di ieri è entrato in un negozio del capoluogo ciociaro, ha preso una bottiglia di champagne, ha superato le barriere anti-taccheggio del supermercato che però hanno suonato richiamando l'attenzione della cassiera. L'uomo quindi ha minacciato la lavoratrice che cercava di fermarlo ed è scappato. Un poliziotto fuori servizio, del commissariato Trevi di Roma, lo ha inseguito e fermato poco lontano dal negozio. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato. Sul posto sono intervenute in seguito anche alcune pattuglie di Polizia locale. (Rer)