Ostia: scovato rapinatore seriale, ha derubato 4 farmacie e 2 negozi in pochi giorni

- È stato individuato dai carabinieri l’autore di almeno 6 rapine a mano armata messe a segno tra ottobre e novembre dello scorso anno, nel X municipio di Roma. Si tratta di un 41enne di Pomezia che si trova già a Regina Coeli per altri reati e a cui è stata notificata anche quest’altra ordinanza cautelare in carcere. L’indagine, durata alcuni mesi, ha consentito di studiare il modus operandi: l’uomo entrava in azione minacciando la vittima con una pistola e talvolta anche con aggressioni fisiche. In questo modo aveva ingenerato una forte preoccupazione fra i commercianti della zona ed era riuscito a rapinare 4 farmacie e 2 esercizi commerciali tra Ostia e Acilia. L’uomo dovrà rispondere anche di rapina.(Rer)