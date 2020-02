Governo: Conte, sono sicuro che le forze della maggioranza sosterranno agenda 2020-2023

- Centralità della persona e della comunità, ricerca, innovazione, sostenibilità: sono queste le "direttrici strategiche del vostro progetto, ma anche della nostra azione di governo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento alle celebrazioni del decennale di ItaliaCamp - l’organizzazione che sviluppa processi di innovazione sociale - all’aeroporto Leonardo da Vinci, a Fiumicino. "Non posso che apprezzare - ha continuato il premier - la vostra sensibilità anche sul piano delle politiche pubbliche. Per noi è estremamente importante essere in sintonia con le energie giovani del Paese a cui abbiamo l’obbligo di offrire sostegno. Lo abbiamo fatto con la manovra economica, lo faremo con l’agenda 2020-2023 che si dispiegherà già nella prossima settimana. Dovremo creare le premesse per un più virtuoso incontro tra pubblico e privato. Avremo - ha annunciato il capo dell’esecutivo - un piano strutturale per le università. Non ci accontenteremo di governare anno per anno, a chi verrà dopo di noi nel 2023 consegneremo un piano quinquennale. Ci sarà, poi, l’inserimento nel decreto Milleproroghe di un emendamento per l’assunzione di 1600 ricercatori. Ed un pilastro di questo confronto", secondo Conte, sarà anche "il Green new deal". (segue) (Rin)