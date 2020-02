Governo: Conte, sono sicuro che le forze della maggioranza sosterranno agenda 2020-2023 (2)

- Conte si è detto sicuro che "tutte le forze della maggioranza sosterranno lealmente quest’ampia azione riformatrice" e ha aggiunto che "abbiamo preparato leggi delega per riformare l’intero quadro ordinamentale e questo è uno degli interventi più difficili. Nessuno vince se pensa innanzitutto a traguardi personali. Avremo bisogno del prezioso contributo di tutti: io dico che l’etica della collaborazione evoca il tempo della responsabilità collettiva che ci deve vedere tutti partecipi di questa comune intrapresa, quella di poter progettare e realizzare migliori condizioni di vita per i cittadini, per migliorare l’Italia rendendola più verde, equa ed inclusiva. L’augurio che consegno a voi di ItaliaCamp - ha concluso il presidente del Consiglio rivolgendosi alla platea - è che possiate fermarvi, girarvi all’indietro e scoprire che avete dato un contributo al vostro Paese più incisivo, efficace di quanto avreste sognato". (Rin)