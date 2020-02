Giustizia: Bonafede, serve giustizia celere, prescrizione non incostituzionale

- "I cittadini hanno bisogno di una giustizia celere in cui ci sia una certezza della risposta. È evidente che se è una proposta che ho portato avanti dal mio punto di vista non c'è alcuna incostituzionalità". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede parlando con i giornalisti della riforma dell'istituto della prescrizione a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. Questo, ha proseguito il Guardasigilli, "è l'obiettivo che vogliamo ottenere tutti e in questo senso continuiamo a lavorare con la maggioranza. Voglio sempre ricordare che si fa sempre riferimento a un quadro internazionale: in tutta Europa vige un sistema della prescrizione con un modello non dico identico, ma che si avvicina al modello che abbiamo introdotto, prendo come esempio la Germania". Il ministro non ha poi voluto commentare la protesta degli avvocati penalisti contro Piercamillo Davigo. (Rem)